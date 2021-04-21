الامارات | شرطة دبي تضبط شاباً متهوراً اخترق نقطة تفتيش

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط شاباً متهوراً اخترق نقطة تفتيش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شاب من أصحاب السوابق يدعى (ع.إ.ع) يبلغ من العمر 21 عاماً، لعدم امتثاله لأوامر الدوريات، وتجاوزه نقطة تفتيش في الشارقة برعونة، وقيادة المركبة بطيش وتهور معرّضاً حياته وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الشاب خالف بتصرفه غير المسؤول قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقانون رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع مَن يرفضون الامتثال للأوامر الشرطية ويعرضون حياة مستخدمي الطريق الآمنين للخطر.

وأضاف أن شرطة دبي اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشاب، وهو من أصحاب السوابق الجنائية، ومطلوب للجهات الشرطية، وأحالت ملفه إلى النيابة العامة تمهيداً لمثوله أمام العدالة والقضاء لينال العقوبة القانونية.

وحول تفاصيل الواقعة، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، إن مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت المتهم يقود مركبة بصورة خطرة، ويرفض التوقف والامتثال لأوامر الشرطة عند توقيفه في نقطة تفتيش في إمارة الشارقة، والقيادة بطيش متجاوزاً النقطة، منتهكاً القوانين إلى أن وصل إلى دبي.

وأضاف أن شرطة الشارقة تواصلت مع إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي لمتابعة المركبة، وتم على الفور توجيه الدوريات الشرطية إلى المسار الذي يسلكه، ثم حاولت إيقافه عبر الإشارات التحذيرية، لكنه رفض الامتثال للأوامر واستمر في القيادة بتهور، معرضاً حياة الناس للخطر إلى أن تم ضبطه.

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