الامارات | «بلدية دبي» تغلق مغسلة لتجاهل النظافة الشخصية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق مغسلة لتجاهل النظافة الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي، أمس، مغسلة في منطقة نايف بسبب الاكتظاظ، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، كما خالفت مؤسسة أخرى، بسبب ممارسات مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأوضحت البلدية أنها نفذت، أول أمس، 2346 زيارة تفتيشية ميدانية، أنذرت خلالها 22 مؤسسة أخرى في أنشطة متنوعة، فيما بلغت نسبة الالتزام 98%، وتركزت معظم المخالفات في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء معدات السلامة الشخصية مثل الكمامات والقفازات أثناء التحضير، وعدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، والاكتظاظ داخل المكان، وإهمال النظافة الشخصية للعاملين في المكان.

ولفتت إلى أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً، لحين إزالة سبب المخالفة، وتنسيق أوضاعها، وذكرت البلدية أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

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