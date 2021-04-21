الامارات | «طرق دبي» تطلق «App Clips» لدفع تعرفة المواقف

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق «App Clips» لدفع تعرفة المواقف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، مبادرة جديدة تحت اسم «App Clips»، لتسهيل دفع تعرفة المواقف العامة للمركبات في الإمارة، وتحديداً لحَمَلَة هواتف «آي فون»، وذلك من خلال مسح رمز التعريف الذكي (QR Code)، الخاص بهذه المبادرة والموجود في ملصق على أجهزة دفع المواقف واللوحات الإرشادية المنتشرة في عموم دبي.

وأكدت الهيئة أن المبادرة إضافة نوعية إلى قائمة الخيارات الأخرى لدفع تعرفة المواقف، وتوفر 30 فلساً لصاحب المركبة إذا أراد استخدام خدمة mParking من خلال الرسائل النصية القصيرة، كما أن المبادرة الجديدة ستكون بديلاً سهلاً لخيارَي الدفع عبر بطاقة «نول»، أو الدفع باستخدام النقود المعدنية، خصوصاً إذا لم يكن الرصيد كافياً في بطاقة نول أو لم تكن النقود المعدنية متوافرة.

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