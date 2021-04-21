الامارات | بلدية رأس الخيمة تغلق مقهى لم يطبّق التباعد الجسدي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رأس الخيمة تغلق مقهى لم يطبّق التباعد الجسدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، مقهى لتدخين الشيشة، لعدم تطبيقه التباعد الجسدي بين زبائنه، ومخالفته التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التزامه بالشروط التي تم اعتمادها وتعميمها مسبقاً، والتي تعد من أهم الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت البلدية أنه منذ إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي، والسماح بتدخين الشيشة، حرص مفتشو البلدية على تكثيف حملات التفتيش وزيارة المقاهي، للتأكد من تحقيق أعلى نسبة من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية. وأشارت إلى أنها ألزمت كل المنشآت في الإمارة بضرورة التقيد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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