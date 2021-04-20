«مبادرات محمد بن راشد» تطلق مزاداً خيرياً عالمياً لدعم «حملة 100 مليون وجبة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)- أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المزاد الفني الخيري الأكبر من نوعه، والذي تنظمه بالتعاون مع وكالات عالمية ومتخصصة، ويعرض أعمالاً فنية نادرة لفنانين مرموقين ومقتنيات شخصية لقادة عالميين ومشاهير ونجوم رياضيين يعود ريعها لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وأفريقية وآسيوية في رمضان.

وتطلق الحملة يوم السبت المقبل 24 أبريل الجاري في "ماندارين أورينتال جميرا" بدبي، مزاداً فنياً خيرياً بحضور شخصي يعرض في دبي قطعاً فنية ومقتنيات نادرة تتصدرها قطعة من كسوة الكعبة المشرّفة الموشاة بالخيوط الفضية والمذهّبة، والمزينة بآيات من القرآن الكريم نسجت بخط عربي بديع مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إضافة إلى العديد من القطع والمقتنيات النادرة التي يعود ريع بيعها بالمزاد لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 دولة تشملها حملة 100 مليون وجبة.

كما تضم معروضات المزاد رسومات للرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، مثل لوحة السنونو ومخططها وما ترمز إليه من فكرة التحرر والانعتاق إلى فضاءات أرحب.

كما يشهد المزاد عرضاً حياً لرسومات ينفذها الفنان البريطاني الهندي ساشا جفري، الذي أنجز أكبر لوحة في العالم على القماش بعنوان (رحلة الإنسانية)، المسجلة لدى غينيس للأرقام القياسية العالمية، والتي رسمها على مدى سبعة أشهر خلال جائحة كورونا.

ويشارك مع الفنان جفري عدد من الفنانين المتميزين إلى جانب الممثل الأميركي العالمي ويل سميث الذي سيكون حاضراً لدعم فعالية المزاد الفني الخيري، وسوف يتم عرض الرسومات التي تم إنجازها للمزاد خلال الفعالية إلى جانب ملابس الفنان جفري التي أنجز فيها أكبر لوحة في العالم وتخصيص ريعها لدعم حملة 100 مليون وجبة.

وتشهد الفعالية أيضاً عرضاً لمجموعة نادرة من الميداليات الذهبية والفضية التي صمم رسوماتها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وكلّف حرفيين مختصين بتصنيعها له، ومنها ميداليات "الفارس" و"الوجه" و"جاكلين" و"رأس في قناع".

وتُعرض في المزاد العلني أيضاً لوحتا "البحّار" و"البيت الغربي" لديفيد هوكني، ولوحتا "بدون عنوان" و"وازو" للفنان الإسباني خوان ميرو، بالإضافة إلى مخططات رسم "بحث في الوجوه" للفنان الإسباني سلفادور دالي، ولوحة "زهرة ومزهرية" للفنان الفرنسي هنري ماتيس.

مزاد صامت

تنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أيضاً مزاداً صامتاً عبر الموقع الإلكتروني لمزاد حملة 100 مليون وجبة. ويمكن لجميع الخيرين من مختلف أنحاء العالم والحريصين على توفير الدعم الغذائي للملايين من المحتاجين المشاركة في المزاد عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للمزاد www.100millionmealsauction.com لفرصة المزايدة على 53 قطعة فنية فريدة أو تجارب حصرية أو إحدى المقتنيات الشخصية لمشاهير عالميين حتى 30 أبريل الجاري.

مقتنيات نادرة

وتعرض سلسلة المزادات الخيرية مقتنيات شخصية لقادة عالميين، منهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وأخرى من مشاهير عالميين مثل نجوم كرة القدم العالميين كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل ونيكولا أنيلكا، ونجم كرة المضرب الإسباني رفاييل نادال.

كما يعرض المزاد الفني الصامت لوحات وأعمالاً نادرة لفنانين عالميين مثل بابلو بيكاسو، وسلفادور دالي، وخوان ميرو، ومارك شاغال، وديفيد هوكني، وهنري ماتيس. كما تقدم المبادرة للجمهور فرصة المزايدة على الفوز بتجارب حصرية مثل حضور سباق «فورمولاـ 1 » الشهير في موناكو أو أبوظبي، أو مشاهدة الشفق القطبي في لابلند، أو قضاء عطلة في ريف توسكاني الإيطالية أو طبيعة آيسلندا أو السفاري الإفريقية، أو اختبار تجربة انعدام الجاذبية والطفو في الفراغ على طريقة رواد الفضاء.

تزامن

يتزامن المزاد الخيري الداعم لحملة 100 مليون وجبة مع بدء عملياتها الميدانية لتوزيع الطرود الغذائية للحملة والتي انطلقت فعلياً منذ الأيام الأولى لشهر رمضان على الأرض بتوزيع المواد الغذائية الأساسية على الفئات المستهدفة في الدول الثلاثين التي تغطيها، لتترجم جزءاً أساسياً من قيم دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية الحريصة على مد يد العون وإغاثة ودعم المحتاجين والمنكوبين ونشر الخير، والتخفيف من تأثيرات الأزمات والكوارث والتحديات والمعاناة لمختلف شعوب العالم دون تمييز أو استثناء.

ويقدم الموقع الإلكتروني لمزاد حملة 100 مليون وجبة أيضاً خيار التبرع مباشرة للحملة، في إضافة إلى قنوات التبرع الرئيسية الأربع التي توفرها «حملة 100 مليون وجبة» للجميع من الأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات، داخل دولة الإمارات وخارجها للمساهمة بتقديم قيمة وجبات الطعام.