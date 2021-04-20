الامارات | دبي تسعى لتطعيم 100% من الفئات المستهدفة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسعى لتطعيم 100% من الفئات المستهدفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي عبر تغريدة على «تويتر»، عن إقبال كبير على برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، التي تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تسعى الإمارة لتطعيم 100% من الفئات المستهدفة مع نهاية 2021.

وتوفر دبي مجموعة من اللقاحات المختلفة المجانية عن طريق 11 مركزاً صحياً وعيادتين متنقلتين، وتم توسيع نطاق حملة التطعيم وفتح المجال أمام فئات جديدة في الفترة الماضية.

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