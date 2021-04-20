«صحة» تمدد العمل في مراكز المسح الوطني خلال رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن تمديد ساعات العمل في مراكز المسح الوطني، والمخصصة لفحص فيروس كورونا المسجد «كوفيد-19»، في كل من أبوظبي والعين، والظفرة.

وتستقبل مراكز المسح المراجعين خلال رمضان في مراكز المدينة، والوثبة بمدينة أبوظبي، والمسعودي في مدينة العين، من 8 مساءً وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.وتعمل مراكز الباهية، ومدينة زايد الرياضية، والشامخة، والكورنيش في أبوظبي، وهيلي وعشارج في العين طيلة أيام الأسبوع على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة 10صباحاً وحتى 4 عصراً، والفترة المسائية من الساعة 8 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل. فيما يقتصر عمل المراكز في يوم الجمعة على الفترة المسائية من 8 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل كما تستقبل مراكز تقييم «كوفيد-19» المتميز مراجعيها في مبنى مستشفى المفرق القديم بأبوظبي وفي العين في المنطقة الصفراء والحمراء طوال أيام الأسبوع من 10 صباحاً حتى 10 مساءً. وبالنسبة لمراكز تقييم «كوفيد-19» المتميز في محطة أبوظبي للسفن السياحيةالرئيسة بأبوظبي وفي العين في المنطقة البنفسجية فتستقبل المراجعين طوال أيام الأسبوع من 9 صباحاً حتى 3 عصراً ومن 9 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل.

وتستقبل مراكز المسح في منطقة الظفرة في كل من المرفأ وغياثي ومدينة زايد من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، وفي الفترة المسائية من التاسعة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، فيما يقتصر العمل يوم الجمعة في هذه المراكز على الفترة المسائية من التاسعة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.