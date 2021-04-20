81.3 % من مركبات الأجرة في أبوظبي «صديقة للبيئة»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

كشف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أن 81.3% من سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي صديقة للبيئة.

وأوضح المركز، رداً على أسئلة «الاتحاد»، أن أسطول سيارات الأجرة في الإمارة يضم 1746 مركبة أجرة هايبرد الهجينة، و3452 مركبة أجرة تعمل بنظام الغاز الطبيعي، وهو ما ساهم في تطوير منظومة النقل المستدام، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حركة مركبات الأجرة، كما أنه حقق الوفر الاقتصادي والتشغيلي المنشود.

بين المركز أن الاعتماد على سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي يحقق انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة 50% مقارنة بالمركبات العادية من نفس الفئة. كما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الراحة التي توفرها المركبة للعميل، دون أن يترتب تكلفة زيادة في رسوم استخدام هذا النوع من المركبات على العميل، وأكد مركز النقل المتكامل أن كافة مركبات الأجرة في أبوظبي مزودة بالكاميرات وخدمة الإنترنت مجاناً.

وأوضح أن العدد الكلي لمركبات سيارات الأجرة في الإمارة بلغ حالياً 6390 مركبة أجرة، وكلها مزودة بالأجهزة اللوحية (وحدات البيانات المتنقلة)، التي تتوفر من خلالها خدمة التواصل مع السائق من خلال المركز أو شركته المشغلة.

وأكد المركز أن أبرز الأمور التي يتم التركيز عليها، تتمثل في تحقيق أمن الراكب والسائق وسلامتهما، لافتاً إلى أن تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي خدمات النقل في الإمارة يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمركز، حيث يحرص على توفير نهج منظم وشامل لإدارة السلامة المرورية على الطرقات العامة، ومساعدة المشغلين في تحديد المتطلبات الأساسية لإدارة السلامة المرورية في الطرقات ومراقبة أدائهم، بما يضمن خفض معدلات الحوادث المرورية على الطرقات.