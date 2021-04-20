الامارات | إغلاق مقهى لم يطبق التباعد الجسدي بين زبائنه برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مقهى لم يطبق التباعد الجسدي بين زبائنه برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع الجهات المختصة مقهى لتدخين الشيشة لعدم تطبيقه التباعد الاجتماعي بين زبائنه ولمخالفته للتدابير الاحترازية والوقائية وعدم التزامه بالشروط التي تم اعتمادها وتعميمها مسبقاً، والتي تعتبر من أهم الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة كوفيد -19.

وأوضحت البلدية، أنه منذ إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي، والسماح بتدخين الشيشة، حرصت البلدية على تكثيف حملاتها التفتيشية وزياراتها للمقاهي لضمان تحقيق أعلى نسبة من الالتزام من بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية، حيث ألزمت البلدية المنشآت التي تقدم الخدمات لكافة أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية عندفتح الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة في المراكز التجارية والأسواق، ومن أهمها الزام العاملين بغسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعاملين والمرتادين قبل دخول منطقة المنشأة، وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة أعلى من 37.5 بدخول الموقع، إضافة إلى إجراءات التعقيم والتنظيف المستمرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news