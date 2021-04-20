الامارات | دفاع مدني عجمان يكرم مواطناً لسرعة استجابته في إطفاء حريق منزل

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني عجمان يكرم مواطناً لسرعة استجابته في إطفاء حريق منزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان المواطن أحمد محمد الرئيسي وذلك تقديراً لجهوده المتميزة، وسرعة استجابته وحسن التصرف التي أظهرها في تقديم المساعدة لأسرة عربية تعرضوا لحريق في منزلهم في إمارة عجمان، مما يدل على الموقف البطولي الذي يثبت صدق الرسالة الإنسانية ومواطنته الإيجابية التي تحمل مهمة الحفاظ على الأمن والأرواح والممتلكات ومكتسبات الوطن.



وقامالمدير العام لإدارة الدفاع المدني العميد عبدالعزيز الشامسي بتسليم شهادة تقدير ودرع تذكاري للمكرم مؤكداً أن هذا العمل البطولي هو نموذج حقيقي لمفهوم الدفاع المدني الشامل والذي يعني بأن كل مواطن رديف حقيقي لرجال الدفاع المدني في الواجبات الإنسانية التي يقدمونها على مدار الساعة ، موجهاً له الشكر والثناء على إحساسه بالمسؤولية تجاه هذا الموقف وتقديمه للمساعدة دون تردد، مؤكداً أن قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع

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