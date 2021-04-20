الامارات | الثروة الحيوانية في أبوظبي تتجاوز 3.5 ملايين رأس ماشية

شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الحيوانية في أبوظبي تتجاوز 3.5 ملايين رأس ماشية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد التقرير الإحصائي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بأن حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغ ثلاثة ملايين و515 ألفاً و281 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار. وأوضح التقرير أن عدد حيازات الثروة الحيوانية في أبوظبي بلغ 25 ألفاً و87 حيازة، تتركز معظمها في منطقة العين بنسبة 61.6% بعدد 15 ألفاً و462 حيازة، في حين استحوذت منطقة أبوظبي على 20.6% بعدد 5183 حيازة، ثم منطقة الظفرة بنسبة 17.7% بعدد 4442 حيازة. واستحوذ الضأن والماعز على النسبة الأكبر من إجمالي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بعدد ثلاثة ملايين و13 ألفاً و262 رأساً، بنسبة تصل إلى 85.7% من حجم الثروة الحيوانية، فيما بلغ عدد رؤوس الإبل 444 ألفاً و743 رأساً، والأبقار 57 ألفاً و276 رأساً.

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