الامارات | بدر فارس الهلالي يتبرع بمليون درهم ضمن حملة «100 مليون وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بدر فارس الهلالي يتبرع بمليون درهم ضمن حملة «100 مليون وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية، بدر فارس الهلالي، عن تبرعه بمليون درهم لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام، والهادفة إلى تقديم الدعم الغذائي للفئات المهمشة والأسر المتعففة في 30 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الهلالي أن مساهمته في التبرع لحملة 100 مليون وجبة تأتي من باب الحرص الدائم على المشاركة في دعم مبادرات الخير، التي تعودنا عليها منذ سنوات طويلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي يطلقها لمد يد العون والخير والمساعدة لكل محتاج في كل الدول حول العالم.

وقال: «يشرفنا أن نكون من ضمن المتبرعين لحملة 100 مليون وجبة، تعزيزاً لمسيرة العطاء المستمرة لدولة الإمارات، وننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحته هذه الفرصة لنا للمشاركة في هذه الحملة في شهر رمضان المبارك، فما كنا سنتمكن من الوصول إلى الفئات التي تدعمها الحملة إلا من خلال هذه المبادرة المباركة، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وأضاف أن هذا النهج في دعم المحتاجين ومساندتهم ما هو إلا استمرار لمسيرة العطاء والبذل والجود والكرم التي تأصلت في دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، من دون تمييز بين عرق أو لون أو ديانة، ولذا نتوجه بالشكر إلى القيادة التي لا تألو جهداً في إسعاد شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة وضيوفها وزوارها.

وتأتي مساهمة الهلالي في الحملة الخيرية الرمضانية الأكبر من نوعها، التي تتيح للمحسنين من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات وخارجها الوصول بتبرعاتهم النقدية إلى آفاق جغرافية وإنسانية جديدة، في وقت نجحت فيه الحملة خلال الأسبوع الأول من إطلاقها في توفير ما يعادل 78 مليون وجبة، وتحقيق 78% من أهدافها لتوفير 100 مليون وجبة طعام للفئات المستهدفة في المجتمعات الأقل دخلاً في 30 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، من خلال مساهمات وتبرعات مؤسسية وفردية من مختلف القطاعات.

- نهج دعم المحتاجين ومساندتهم استمرار لمسيرة العطاء والكرم المتأصلة في الإمارات.

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