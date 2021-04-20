الامارات | «بلدية دبي» تغلق مغسلتين بسبب الاكتظاظ و«النظافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق مغسلتين بسبب الاكتظاظ و«النظافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي مغسلتين في منطقة نايف، بسبب الاكتظاظ، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، كما خالفت مؤسستين أخريين، بسبب ممارسات مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أنها نفذت 2300 زيارة تفتيشية ميدانية، أول من أمس، أنذرت خلالها 22 مؤسسة أخرى، في أنشطة متنوعة، فيما بلغت نسبة الالتزام 98%، وتركزت أغلبية المخالفات في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء معدات السلامة الشخصية مثل الكمامات والقفازات أثناء التحضير، وكذلك عدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، والاكتظاظ داخل المكان، وإهمال النظافة الشخصية للعاملين في المكان، لافتة إلى أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً، لحين إزالة سبب المخالفة، وتنسيق أوضاعها.

وذكرت أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع حدوث تلوث.

وتدقق البلدية على المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها.

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