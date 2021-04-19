الامارات | «حسين سجواني – داماك الخيرية» تتبرع بمليون درهم لـ «100 مليون وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «حسين سجواني – داماك الخيرية» تتبرع بمليون درهم لـ «100 مليون وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت «مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية» مليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كأكبر حملة في المنطقة لإطعام الطعام في 20 دولة في العالم العربي وقارتي آسيا وإفريقيا، خلال شهر رمضان المبارك.

ويسهم المبلغ الذي تبرعت به المؤسسة في توفير مليون وجبة طعام للجوعى والمحتاجين، ضمن حملة «100 مليون وجبة»، التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع بنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية في عدد من الدول العربية، ومع برنامج الأغذية العالمي في الدول الإفريقية والآسيوية، وبالتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، حسين سجواني: «يشرفنا في مؤسسة حسين سجواني- داماك الخيرية أن نكون جزءاً من حملة 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأضاف أن «مشاركتنا في هذه الحملة الخيرية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، تؤكد التزامنا الكامل بضرورة ترسيخ العمل الخيري، ومساعدة المحتاجين، ومد يد العون للفئات الأكثر تضرراً في 20 دولة في المنطقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news