الامارات | محمد بن زايد: علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على وجوب ترك عالم لأجيال المستقبل خال من الأحقاد والكراهية.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "تابعت اليوم أولى محاضرات شهر رمضان المبارك بعنوان:"الأخوة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان"..هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعا تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية..علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news