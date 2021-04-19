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شرطة دبي تحذر من استخدام الفئات المساعدة المخالفة

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ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من استخدام الفئات المساعدة المُخالفة لقانون العمل بالبيوت، لما له من خطورة أمنية على المجتمع وعلى المتعاملين معها، سواء بالاستخدام المباشر أو غير المباشر لتلك الفئة، داعية أفراد المجتمع لإبلاغ السلطات المعنية في حالة الاشتباه بوجود مخالفين، حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع.
 وقال العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة المتسللين ضبطت 17 من الفئات المساعدة المُخالفة لعقود العمل من جنسيات مختلفة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الحملة التي تنظمها إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال شهر رمضان لضبط المخالفين من مختلف الفئات. وأكد العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين، أن حملة ضبط المخالفين مستمرة طوال العام، لكن الجهود تكون مكثّفة خلال الشهر الفضيل نظراً لزيادة مخالفة الفئات المساعدة لعقود عملهن خلال هذه الفترة. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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