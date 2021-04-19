وصول أولى رحلات"ويز إير أبوظبي" إلى تل أبيب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي" عن وصول أولى رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الشركة عن تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب في 18 أبريل الجاري. وستشغل "ويز إير أبوظبي" ثلاث رحلات أسبوعية في شهر أبريل، إلى أن تصبح رحلة يومية في شهر مايو المقبل، لتوفر بذلك للمسافرين من إسرائيل فرصة زيارة أبوظبي واستكشاف مختلف مناطق الدولة. الجدير بالذكر أن شركة "ويز إير أبوظبي" تأسست بموجب اتفاق بين شركة "القابضة" /ADQ/ وشركة الطيران "ويز إير" القابضة التي تقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 137 طائرة من طراز A320 وA321 .