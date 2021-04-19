مبادرات إنسانية من «مدينة المعلومات» في كوفيد-19

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

تستقبل مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، مع شريكها الاستراتيجي MTN العام الجديد 2021 بتقديمها حزمة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، كما وعدت على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، حيث أكدت من خلال هذه المبادرات إصرارها على تكملة مشوارها الإنساني والاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 العالمية.

بهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم :«إن مشوارنا الطويل في حماية كافة شرائح المجتمع يجسد أسمى معاني العطاء والتعاون على مختلف الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والصحية. ونحن مستمرون في مسيرتنا الخيرية بمساعدة شريكنا الاستراتيجي موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وMTN، وبدعم من صفوة المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والإنسانية والمحلية والعالمية التي تتابع مسيرتنا وتعزز مكانتنا. وتشهد انطلاقتنا مبادرتنا الأولى «علم طفلاً، ابنِ أمة» حيث قمنا بتعليم أكثر من 10.000 طفل على أحدث التقنيات على مدار أكثر من ست سنوات بدون انقطاع، وتتويج مسيرتهم بأكثر من 10.000 جهاز لابتوب حديث. ثم قدمنا مبادرة «سعادة» التي ساهمت بإسعاد أكثر من 3000 طفل على مدار عامين، حيث قدمنا لهم 3000 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها ودفع نسبة من الرسوم المدرسية لعدد من الطلبة، و2000 لابتوب حديث. وتستمر مبادرة «سعادة» لعام 2021 أيضاً بالتزامن مع مبادرة التصدي لوباء كوفيد-19».

وتابع قائلاً: إن مدينة المعلومات قدمت منذ ظهور الجائحة العام الفائت أكثر من 150.000 كمامة وقناع واقٍ للوجه و15000 عبوة من المواد المعقمة بالتعاون مع يونيليفر ومسـافي، ليصل مجموع الكمامات والأقنعة التي تم توزيعها إلى 400.000 كمامة وقناع وجه في منتصف شهر أبريل 2021. وتكملة لدورنا التوعوي والإنساني والتصدي لجائحة كوفيد-19، نحن مستمرون هذا العام أيضاً في مسيرتنا لحماية الزوار والمقيمين من كافة شرائح المجتمع، في التصدي لجائحة كوفيد-19 ليصل مجموع أقنعة الوجه الواقية إلى 500.000 قناع يتم توزيعها على مستوى دولة الإمارات.»