عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية الهندية راسخة ومتميزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية، وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مجالات عدة، ومنها التجارية والصحية.

عبدالله بن زايد مستقبلاً وزير خارجية الهند

واستعرض سموه ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار جهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وسبل تضافر الجهود العالمية من أجل ضمان توفير اللقاحات للدول كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والحرص المستمر على تنميتها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.

عبدالله بن زايد في حديث مع سوبرامنيام جاي شانكار

وأشار سموه إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد- 19».

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.