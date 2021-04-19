الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام ومائل للحرارة نهارا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو بوجه عام ومائل للحرارة نهارا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً ومائل للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س .

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند **:** والمد الثاني عند 05:24 والجزر الأول عند الساعة 13:01 والجزر الثاني عند الساعة **:** .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:41 والمد الثاني عند الساعة 20:30 والجزر الاول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:18 .

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