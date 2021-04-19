الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انشغال

اشتكى قرّاء من انشغال العديد من السائقين بالهواتف المحمولة، خلال انتظارهم فتح الإشارة الضوئية، وقالوا إنهم يتسبّبون في تعطيل حركة المرور، خصوصاً أن بعض الإشارات تفتح فقط لفترة قصيرة قبل أن تعود إلى اللون الأحمر.

مصاعد

اشتكى مستأجرون عدم التزام نظرائهم بالإرشادات الصحية، من حيث العدد المسموح به لاستخدام المصاعد، المحدد بأربعة أفراد، الأمر الذي قد يتسبّب في نقل الفيروسات بين السكان، لاسيما مع عدم التزام الكثيرين منهم بارتداء الكمامات بطريقة صحيحة.

إجراءات

لاحظ قارئ وجود تساهل من بعض المقاهي في تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً ما يتعلق بالتباعد بين الطاولات، أو عدم تجاوز السقف الأعلى المسموح به الدخول إلى المقهى.

جسر

يعاني مقيمون بشارع الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، عدم وجود جسر للمشاة على الطريق يربط الجانبين بعضهما، على الرغم من الكثافة السكانية فيه، إضافة إلى عدم وجود مساجد قريبة للصلاة، بعد غلق مسجد نادي عجمان بسبب أعمال الصيانة والتوسعات.

مظلات

طالب سكان بمدينة خورفكان الجهات المختصة بالسماح بإنشاء مظلات خارج المنازل، وتخصيصها كمواقف للمركبات، مشيرين إلى أن مساحات بعض المنازل لا تكفي لمركباتهم خصوصاً التي تعود لعائلات كبيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news