الامارات | دراسة ترصد «الأساليب المنزلية» لتجنّب مخاطر الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد «الأساليب المنزلية» لتجنّب مخاطر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، دراسة إحصائية حول الوعي المجتمعي بمفاهيم الأمن الإلكتروني للأطفال، امتدّت على مدى 14 شهراً. ورصدت الدراسة مدى اهتمام الأسر في الإمارة بمتابعة أبنائها في المنزل أثناء تجولهم في المواقع الإلكترونية، والطرق التي تتبعها لضمان استخدامهم الآمن للإنترنت، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة لهم بما يضمن تحقيق التعلّم والفائدة وعدم التعرّض للمخاطر. وجاءت الدراسة تحت عنوان «الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال من وجهة نظر أولياء الأمور في مدينة الشارقة». واعتمدت الدراسة على استبيان استهدفت من خلاله عيّنة من المواطنين والمقيمين في مدينة الشارقة بلغ عددها 12 ألفاً و344 أسرة، خلال نطاق زمني امتدّ على مدى 14 شهراً في 2018 و2019.

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