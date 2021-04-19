الامارات | تقديم 28.737 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 28.737 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 28 ألفاً و737 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس تسعة ملايين و630 ألفاً و200 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 97.37 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news