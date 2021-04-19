الامارات | 1503 حالات شفاء من «كورونا» و4 وفيات خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1503 حالات شفاء من «كورونا» و4 وفيات خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 203 آلاف و347 فحصاً جديداً، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم. وأسهم توسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1930 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 497 ألفاً و154 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1554 حالة. كما أعلنت عن شفاء 1503 حالات جديدة لمصابين بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 479 ألفاً و566 حالة.

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