استخدام بخار الماء لعلاج البروستاتا المتضخمة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - طريقة جديدة لعلاج تضخم البروستاتا ببخار الماء في دقائق وبأقل درجة من التدخل الجراحي.. يقدمها مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" للمرضى الذين يعانون من أعراض احتباس البول وانسداده. وتضخم البروستاتا الحميد - حالة مرضية شائعة تسببها الشيخوخة - غير معروف أسبابها ولكن نصف الرجال بحلول سن الستين يصابون بتضخم البروستاتا وتصل هذه النسبة إلى 90 في المائة مع بلوغهم سن 85. يعد استخدام البخار علاجاً لأعراض تضخم البروستاتا الحميد مفيداً جداً لا سيَّما للمرضى كبار السن والمرضى المعرضين لمخاطر صحية عالية والمرضى الذين قد تتأثر صحتهم سلباً من الجراحة المفتوحة. ويُفضِّل هذا العلاج أيضاً المرضى الذين يختارون التوقف عن تناول الأدوية التي تعالج تضخم البروستاتا الحميد. وقد نجح فريق طب المسالك البولية في معهد التخصصات الجراحية الدقيقة بالمستشفى في علاج أكثر من 12 مريضاً، بهذا العلاج الجديد ومن المقرر معالجة مزيد من الحالات في الأشهر المقبلة. وقال الدكتور أيمن موسى أخصائي مشارك بمعهد التخصصات الجراحية الدقيقة بمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي": "هذا العلاج سريع وفعال إذ يستخدم قوة الماء لمعالجة مشكلة صحية شائعة جداً يواجهها كبار السن في جميع أنحاء العالم. وهذا إجراء جراحي بسيط يستخدم فيه الأطباء مولّد الترددات الإشعاعية لتسخين كمية محددة من الماء خارج الجسم وتحويلها إلى بخار ثم تُمرَّر هذه الطاقة الحرارية عبر إبرة إلى البروستاتا لاستهداف الأنسجة المسدودة وقد يستغرق هذا الأمر ما بين تسع ثوانٍ إلى ثلاث دقائق لاستكمال العلاج بحسب حجم الجزء المتضخم من البروستاتا". وقال الدكتور موسى: "تحتوي جميع الخلايا في أجسامنا على الماء لذلك نحن لا نؤذي الخلايا بأي شكل من الأشكال بهذه الطريقة ولا نؤثّر على بقية أعضاء الجسم أثناء العملية ومن الطرق الأخرى لعلاج تضخم البروستاتا، عمليات جراحية تُجرى بأقل درجة من درجات التدخل الجراحي تستخدم تياراتٍ عاليةِ الطاقة وتكنولوجيا الليزر وعلى الرغم من فاعلية تلك الطرق، إلا أنها ليست دائماً هي الطريق الأنسب للمرضى كبار السن."