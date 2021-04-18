الامارات | انقاذ 6 بحارة في خور دبي تعرض قاربهم لتسرب مياه

شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ 6 بحارة في خور دبي تعرض قاربهم لتسرب مياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت دوريات الانقاذ البحري والأمن البحري بمركز شرطة الموانئ في دبي، ستة بحارة من جنسيات دول آسيوية، كانوا على متن قارب خشبي كبير، تعرض لتسرب مياه نتيجة حدوث تصدع في هيكله بسبب الحمولة الزائدة، واستخدمت الدوريات بالونات إنقاذ ورافعة للحفاظ على سلامة القارب ومنعه من الغرق.

وقال رئيس قسم الإنقاذ البحري المقدم علي عبد الله النقبي إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً من قائد قارب عن تسرب المياه إلى داخله أثناء مغادرته الدولة عبر خور دبي متجهاً إلى دولة آسيوية، وأضاف أن دوريات الانقاذ البحري والأمن البحري عملت على الفور على إنقاذ البحارة والتأكد من سلامتهم وتأمين وصولهم إلى بر الأمان، مشيراً إلى أنه تبين لغواصي الإنقاذ البحري أن هناك تصدعاً كبيراً في هيكل المركب، ما أدى إلى تسرب كميات ضخمة من المياه إلى داخله، فتم اتخاذ قرار فوري بالعمل على توجيه المركب إلى أقرب رصيف قبل غرقه بشكل كامل.

وأشار إلى أن دوريات الإنقاذ البحري والأمن البحري تمكنتا من توصيل المركب إلى الرصيف، واستخدم غواصون وبالونات انقاذ لتعويم القارب، وتم استخدام رافعة ميكانيكية لانتشال القارب. وأكد النقبي أن نجاح عملية التعويم ساعدت على تفريغ حمولة المركب كاملةً، فضلاً عن التعاون مع بلدية دبي لانتشال البضائع التي طفت على سطح المياه، ما ساهم في منع تكبد مالكي البضائع خسائر مالية كبيرة.



ودعا قائدي المراكب إلى استخدام تطبيق شرطة دبي «أبحر بأمان»، الذي يوفر خاصية إدخال مخطط الرحلة والمواقع التي يتوجهون إليها، لمساعدتهم حال تعرض مراكبهم لأي حالة طارئة، لافتاً إلى أن التطبيق يوفر للبحارة وقائدي المراكب خاصية الاستغاثة بضغطة زر.ش

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