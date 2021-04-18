حاكم عجمان يصدر قرارين بتعيين مديرين عامين لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري وهيئة النقل

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القرار الأميري رقم /5/ لسنة 2021 بشأن تعيين عمر أحمد بن عمير المهيري مديراً عاماً لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه. ووفقاً للقرار يكون المدير العام مسؤولاً أمام حاكم الإمارة ورئيس الدائرة عن مباشرته لصلاحياته وممارسته اختصاصاته المحددة له. يذكر أن المهندس عمر أحمد بن عمير حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأميركية في الشارقة عام 2004 وواصل طموحه ليحصل على شهادة الماجستير في إدارة النظم الهندسية من الجامعة الأميركية عام 2009، والتحق بالعمل الحكومي في حكومة عجمان منذ عام 2006 في إدارة الأشغال العامة وإدارة الخدمات العامة بدائرة البلدية والتخطيط حيث أسهم في نجاح العديد من المشاريع وحقّق جملة من الأهداف ليتولّى بعدها منصب مدير عام دائرة الطيران المدني في عام 2013 ومنذ عام 2016 أصبح مديراً عاماً لهيئة النقل وعضواً في المجلس التنفيذي وهو عضو في العديد من اللجان على مستوى الإمارة وأثبت خلال سنوات عمله الكفاءة العالية والتميّز في القيادة الحكومية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القرار الأميري رقم /6/ لسنة 2021 بشأن تعيين عمر محمد راشد لوتاه مديراً عاماً لهيئة النقل في عجمان. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه. وبحسب القرار يكون المدير العام مسؤولاً أمام حاكم الإمارة ورئيس الهيئة عن مباشرته لصلاحياته وممارسته اختصاصاته المحددة له. ويعتبر عمر محمد راشد لوتاه أحد القيادات الحكومية الشابة في حكومة عجمان وهو خريج برنامج عجمان لإعداد القادة في عام 2016 وحصل على شهادة الدبلوم في الخدمات المالية والمصرفية من كلية التقنية العليا في دبي عام 2005 وشهادة البكالوريوس في التمويل من جامعة عجمان عام 2009 وشهادة الماجستير في تخصص الإدارة من الجامعة الكندية عام 2013. وبدأ لوتاه مشواره المهني عام 2006 في الإدارة المركزية لمؤسسة بريد الإمارات في دبي بوظيفة محاسب ثم التحق في عام 2009 بالعمل الحكومي في حكومة عجمان في هيئة النقل - مؤسسة المواصلات العامة سابقاً - والتي أثبت فيها حضوراً متميزاً وتمرساً مهنيا أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات ليتولّى في عام 2015 منصب المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة وهو عضو في اللجان المحلية والهيئات الاتحادية، وأظهر خلال مسيرته المهنية همة عالية وطموحاً كبيراً كسب من خلالهما ثقة القيادات العليا ليتولى منصب المدير العام في هيئة النقل.