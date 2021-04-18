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الامارات | طقس الغد صحو ومغبر أحياناً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو ومغبر أحياناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً و مائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار..

والرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:59 والمد الثاني عند الساعة 04:29و الجزر الأول عند الساعة 11:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:20..

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 01:18 و الجزر الاول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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