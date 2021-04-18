الامارات | خليجي يصفع "مسعفة" فيصيبها بعاهة مستديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يصفع "مسعفة" فيصيبها بعاهة مستديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف خليجي اعتدى على مسعفة بمستشفى حكومي في دبي، إذ صفعها بقوة وبشكل مفاجئ على خدها وأذنها اليسرى ، فأصابها بعاهة مستديمة في حاسة السمع لديها، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي كشفت عن اعتقاد المتهم أن طاقم التمريض مسؤول عن وفاة والده.

وقالت المجني عليها إنها كانت تقوم بواجباتها الوظيفية على رأس عملها كمسعفة في المستشفى التي تعمل بها، ودخل عليها المتهم وسألها، ما إذا كانت الممرضة التي نقلت المريض، فردت عليه بالإيجاب، معتقدة أنه يسألها عن مريض شاركت في نقله من منطقة ند الشبا، فما كان منه إلا أن صفعها بقوة على خدها وأذنها اليسرى، ثم تدخل الموجودون وحالوا بينهما وأمسكوا به، لافتة إلى أنها تعرضت لألم شديد في الجهة اليسرى من رأسها وأصيبت بنزيف في فمها ولا تزال تعاني مشكلة بالسمع.

من جهته أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة إنه كان مصدوماً يوماً الواقعة حين بلغه نبأ وفاة والده، نتيجة إصابته في رقبته، وأخبرته شقيقته أن المسعفين قصروا في إجراءات نقله، فتوجه إلى المجني عليها وسألها ما إذا كانت شاركت في النقل فردت ب"نعم" فصفعها رغم علمه بانها موظفة لدى إسعاف دبي.

إلى ذلك خلص تقرير إدارة الطب الشرعي إلى أن المجني عليها تعاني فقد بسيط بالسمع العصبي للأذن اليسرى وتشكو من طنين ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 2%.

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