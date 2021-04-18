«الشارقة للضمان الاجتماعي» يعزز وعي المؤمن عليهم

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي يرتكز على أربعة عناصر رئيسية تشمل الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للمواطن والعلاوة الاجتماعية للأولاد بهدف توفير حياة كريمة للمؤمن عليه على نظام حكومة الشارقة.

وأشار الصندوق إلى أن راتب حساب المعاش في القطاع الحكومي وشبه الحكومي يحتسب من متوسط راتب حساب الاشتراك عن السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك وتحسب وفقاً للشهور. جاء ذلك في إطار التوعية التي يقوم بها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي من أجل تعزيز الوعي لكافة موظفي حكومة الشارقة من القطاع الحكومي وشبه الحكومي.

وأكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أهمية وعي كافة الموظفين من المؤمن عليهم لدى الصندوق بكافة المنافع التأمينية خاصة الراتب الذي يحسب عليه صرف الحقوق التأمينية من جهة وعلى كيفية احتساب وأداء الاشتراكات المستحقة للصندوق.