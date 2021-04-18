بنك الإمارات للطعام يطلق حملة لتوزيع 50 ألف وجبة خلال يوم واحد في رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، أطلق البنك حملة لتوزيع 50 ألف وجبة طعام وسلة غذائية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع «بلدية دبي» التي ستتولى الإشراف على عمليات الحملة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وتطبيق «نفسي».

وستتم الاستفادة من الوجبات التي سيتم جمعها من خلال التطبيق الذكي «نفسي»، مع ضمان كافة شروط صحة وسلامة الأغذية المطبقة، وإعادة توزيعها على المستفيدين، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة، وأيضاً من خلال التوزيع المباشر عن طريق البنك بعد أن يتم التأكد من صلاحيته للاستهلاك، حيث من المستهدف أن يتم التوزيع خلال خمس ساعات فقط، ما سيحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في هذا المجال.

وقالت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم: «تأتي هذه الحملة كجزء من مسيرة الإمارات الإنسانية المستمرة والملهمة للجميع، وهي تعبر عن أصالة المجتمع الإماراتي وقيمه النبيلة، ورقي المنظومة الاجتماعية والحضارية المتكاملة التي تشكل ركيزة أساسية لجهود الخير في دولتنا». وأضافت سموها: «الإمارات هي رمز الخير والعطاء والتسامح، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو فارس العطاء وصانع الأمل وتعلمنا منه كيف تظل الأيادي ممدودة بالخير، وأن مساعدة الآخرين واجب والتزام أخلاقي رفيع لا يمكن الإخلال به، وأن قيم المحبة بين أبناء هذا الوطن الطيب المعطاء ستظل باقية عنواناً لرقي أهل الإمارات وتعاطفهم»، مؤكدة أن أبواب الخير في شهر رمضان المبارك كثيرة، ولعل أعظمها إطعام الطعام، وإفشاء أسباب التراحم، وتقديم العون للمتعففين.

وقالت: «نريد أن يصل فيض خير الإمارات لكل محتاج، وهذه المساهمة تمثل فرصة مباركة لإتاحة المجال للجميع -مواطنين ومقيمين - لأن يكونوا شركاء فاعلين ومؤثرين في تطبيق هذا النهج الخيري والإنساني فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال تقليل هدر الطعام، والاستفادة من فائضه». تأتي هذه الحملة في شهر رمضان المبارك مواكبة لروح الشهر الكريم بكل ما يحمله من قيم التراحم والتكاتف مع الفئات المحتاجة وتتضمن تقديم وجبات جاهزة وسلال غذائية تحتوي على المتطلبات الغذائية الأساسية. وستتولى «بلدية دبي» عملية جمع الطعام وحفظه وتخزينه في شبكة من المواقع المبردة في مواقع عدة داخل الدولة مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة الغذائية، فيما سيتم تنفيذ وتوزيع الوجبات بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والمتطوعين، بالإضافة إلى فريق بنك الإمارات للطعام. وضمن نشاطه المكثف خلال الشهر الفضيل، أطلق «بنك الإمارات للطعام» مبادرات عدة، من بينها مبادرة لتمكين الأفراد من خلال تطبيق «نون» الذكي من التبرع بالطرود أو السلال الغذائية، وهي في مجملها من المواد الغذائية الجافة، إضافة إلى مبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الثقافة والفنون، وسيتم تمكين الأفراد من التبرع بأحد نوعي السلال الغذائية المتوافرة عبر تطبيق «طلبات» الذكي، وكذلك الحال بالنسبة لتطبيق «أمازون».

المكونات الغذائية الزائدة

ومن خلال مبادرة شركة Old El Paso، وهي شركة متخصصة في المنتجات الغذائية، سيتم تطوير تطبيق ذكي مؤقت يمكن الأفراد من صنع وصفات من المكونات الغذائية الزائدة عن احتياجهم، ونشرها عبر التطبيق الذي سيقوم بدوره بالتبرع بطرد غذائي لكل وصفة يتم نشرها.