«الصيادين» بأم القيوين توفر 581 مستلزم صيد

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

وفرت جمعية الصيادين بأم القيوين، أكثر من 581 مستلزم صيد وقطع غيار محركات بحرية بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الصيادين المواطنين، وتشجيعهم على مواصلة المهنة، في ظل الجائحة.

وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إنه تم توفير أنواع مختلفة من مستلزمات ومعدات الصيد في مركز المبيعات التابع لها، بأسعار مناسبة وأقل عن السوق، لافتاً إلى إن الجمعية تقدم خدمة الدفع الآجل، لتسهيل أمور الصيادين والتخفيف من التزاماتهم.

وأضاف أن المهنة تحظى بدعم الحكومة الرشيدة، واهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لافتاً إلى أن الجمعية ستواصل تقديم التسهيلات، التي يحتاجها الصيادون وتشجيعهم على المحافظة على الثروة السمكية.

وأكد أن الجمعية قدمت في الفترة الماضية حزمة من التسهيلات والإعفاءات، وخفضت رسوم بعض الخدمات التي توفرها للصيادين المواطنين في الإمارة، من أجل مساعدتهم على مواجهة التحديات، والتخفيف من تأثيرات فيروس كورونا على المهنة، كما خفضت أسعار بعض الأعمال في الورش البحرية.