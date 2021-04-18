الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من مواقع احتيالية لجلب العمالة المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من مواقع احتيالية لجلب العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من مواقع إلكترونية احتيالية تدّعي جلب العمالة المنزلية بأسعار تنافسية، مستخدمة أرقاماً وحسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لا تعود لهم، وتطلب معلومات أساسية من الضحايا، ومبالغ مالية كعربون لحجز العمالة المنزلية، غير أنها لا تلتزم بالاتفاق ولا توفر المطلوب، وتستولي على أموال الضحايا.

وطالبت شرطة أبوظبي بعدم الثقة بمثل هؤلاء الذين ينشئون شركات وهمية لجلب العمالة المنزلية، على شبكة الإنترنت وعبر المواقع الإلكترونية، وينتحلون أسماء شركات مشهورة بهدف الإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وناشدت الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه المواقع الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجته، ويمارس معظمها النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال إيهامه بالقدرة على توفير عمالة منزلية مقابل دفع رسوم أو عربون مالي لا يرد، ولا يتم توفير احتياجاته التي تم بناء عليها الاتفاق.

وأوضحت أن هذه الأساليب الاحتيالية تتنوع بأشكال مختلفة وتعتمد على ابتكار أساليب وطرق جديدة للاحتيال على الضحايا، مؤكدة الحرص على تعزيز الوعي لدى الجمهور تجاه مخاطر الاحتيال، وحثه على طلب احتياجاته من المكاتب الرسمية المعتمدة لدى الدولة، حتى لا يقع ضحية لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يسعون إلى استغلال أي فرصة للنصب على الناس.

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