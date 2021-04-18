الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاتف

تساءل قارئ عما إذا كانت كاميرات المراقبة المرورية ترصد المخالفات الخاصة المتعلقة بمخاطر الانشغال بغير الطريق، خصوصاً استخدام الهواتف، مشيراً إلى أنه يحصي باستمرار أعداداً كبيرة من السائقين المنشغلين بهواتفهم خلال القيادة على الطرقات السريعة أو الفرعية.

مساحة

اقترح سائقون إعادة النظر في تصميم المساحات المخصصة لمواقف المركبات داخل مراكز رئيسة للتسوق، لافتين إلى ضيقها، خصوصاً بالنسبة للسيارات كبيرة الحجم، ما يسبب أضراراً جانبية لمركباتهم على الدوام.

زحام

طالب مرتادون لحديقة شيص، الجهات المعنية، بتقنين عدد زوّار الحديقة، حيث لوحظ وجود ازدحام شديد داخلها أخيراً، ما يتعارض مع إجراءات مواجهة كورونا.

باعة

لاحظ مستهلكون بعجمان قيام باعة متجولين ببيع حلوى الأطفال «غزل البنات» على الطرق، خصوصاً بالقرب من دوّار «رونا»، متسائلين عن مشروعية هذا النشاط، وعن مدى توافره على الشروط الصحية.

تزاحم

اشتكى سكان بالشارقة من تزاحم الأفراد أمام المخابز، خصوصاً قبل الإفطار بساعة، لشراء الحلويات والخبز والقطايف، ما يشكل بيئات مناسبة لنقل الفيروسات.

فواتير

يشتكي متعاملون مع الشركات المزودة لخدمات الاتصالات والإنترنت في الدولة من ارتفاعات يصفونها بأنها «غير مبررة» في فواتير الاستهلاك الشهرية، مطالبين بتوضيحات لأي ارتفاع في قيمة الفواتير ليطمئن المشتركون إلى صحتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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