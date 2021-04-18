الامارات | 980 منشأة سجلت بنظام ربط أجهزة الإنذار في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 980 منشأة سجلت بنظام ربط أجهزة الإنذار في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، بأن عدد المسجلين في نظام الربط الإلكتروني لأجهزة الإنذار «أمان» مع غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، وصل خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 إلى 980 منشأة، موضحة أن النظام يعزّز الاستجابة السريعة للحرائق في حالة حدوثها، مؤكدة أن تركيب النظام إلزامي لجميع المنشآت في الإمارة، تطبيقاً لأعلى مستويات الوقاية والسلامة.

وبينت خلال عرضها لنتائج وإنجازات الهيئة التي حققتها خلال الربع الأول من العام الجاري، أن معهد سلامة للتدريب الوقائي للحد من مخاطر السلامة والصحة المهنية تمكن من تدريب 956 شخصاً من القوى العاملة على أساليب ردع وقوع الحوادث في بيئة العمل، وتيسير عملية التوافق بين أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الوطنية والدولية، عن طريق طرح برامج تدريبية خاصة للعاملين في إمارة الشارقة، بالتركيز على أهمية الصحة والسلامة المهنية، لجعل الشارقة بيئة خالية من الحوادث والمخاطر.

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بالتفتيش على 1566 منشأة بالإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري للتأكد من التزامها بالاشتراطات الوقائية وتطبيقها لمعايير الأمن والسلامة، إذ شملت عمليات التفتيش المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية والجهات الحكومية، لافتة إلى أنه تم توجيه بعض المنشآت بعد رصد بعض الملاحظات بتعديلها لتفادي وقوع الحوادث، وسيتم زياراتها بشكل مفاجئ للتأكد من القيام بتعديلها وتحسينها.

وتابعت أن الهيئة قامت من خلال معهد التدريب الوقائي بتدريب توعوي لـ1432 شخصاً من مختلف الجنسيات منذ بداية العام الجاري، بهدف نشر التوعية في مجالات الصحة والسلامة والتقليل من نسب الإصابات للوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث.

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