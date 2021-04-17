الامارات | فتح باب التطعيم ضدّ «كوفيد-19» للمرضعات والمُقبلات على الحمل

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التطعيم ضدّ «كوفيد-19» للمرضعات والمُقبلات على الحمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي تخفيض الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا المستجد من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام، وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» حول العالم.

كما أعلنت الهيئة للمرة الأولى فتح باب التطعيم للمُرضعات والمُقبلات على الحمل بلقاح فايزر-بيونتيك، ضمن مساعيها الحثيثة لحماية أفراد المجتمع وتعزيز الوقاية لديهم من الفيروس.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة فريدة الخاجة، أن الإجراءات الجديدة للتطعيم جاءت بالتوافق مع تطور البروتوكولات المعمول بها عالمياً المتعلقة باللقاحات، وحرصاً من الهيئة على توسيع نطاق حملة التطعيم ضمن الأطر الآمنة التي تضمن سلامة كل من يتلقاه، وفقاً لما هو مُعلن ومعتمد من معايير واشتراطات من قبل الهيئات الطبية الدولية.

وفي ما يخص تطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا، أوضحت الدكتورة فريدة أنه لم يكن يُسمح لمن أُصيب من قبل بالفيروس بتلقي أيّ من اللقاحات إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإصابة، غير أن التقدم الحاصل في بروتوكولات التطعيم المعتمدة بهذا الخصوص عالمياً، أثبت أنه من الممكن لمن سبق إصابته بالفيروس تلقّي اللقاح بعد انتهاء مدة العزل الصحي، (10 أيام)، شريطة عدم ظهور أعراض مَرَضيّه عليه حتى لو كانت بشكل خفيف خلال فترة العزل المُشار إليها.

وبالنسبة للأعراض المتوسطة أو الشديدة للمرض، التي تظهر خلال فترة العزل الصحي، فقد أكدت أن على المريض في هذه الحالة مراجعة طبيبه لتقييم حالته، وتحديد إمكان تلقي التطعيم من عدمه.

وفي ما يتعلق بفئة المُرضعات، أفادت المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال الدكتورة منى تهلك، بأن هذه الفئة كانت مستثناة من التطعيم في السابق، أما حالياً فيمكن للمرضعات التقدم للتطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك، حيث بينت الدراسات الإكلينيكية على اللقاحات بتقنية «الحمض الريبوزي المرسال» أنها آمنة للمُرضعات وأيضاً المُقبلات على الحمل، إلا في حال وجود موانع صحية أخرى للقاح غير مرتبطة بالحمل.

ولفتت إلى أن أخذ اللقاح لا يستدعي إيقاف الرضاعة قبل أو بعد التطعيم، مؤكدة أنه يمكن للمرأة المُرضع خلال فترة الرضاعة الطبيعية تلقّى اللقاح في أي وقت ولا يوجد ما يمنع ذلك، وأكدت أيضاً أن اللقاحات لا تحتوي على فيروس حي، لذلك فإنه من غير الممكن الإصابة بكوفيد-19 بعد تلقّي التطعيم.

وعن تطعيم المقبلات على الحمل، قالت إنه يمكن لجميع النساء تلقّي لقاح فايزر-بيونتيك حتى إن كانت تخطط للحمل خلال هذه الفترة، وأنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، كما أنه لا توجد ضرورة على الإطلاق للقيام بكشف الحمل الروتيني قبل تلقّي الجرعة، وليس على المرأة تجنّب الحمل بعد أخذ اللقاح.

11 مركزاً صحياً

قالت فريدة الخاجة إن «صحة دبي» خصصت 11 مركزاً صحياً تغطي جميع مناطق دبي، إلى جانب عيادتين متنقلتين، إضافة إلى تقديم خدمات التطعيم المنزلية لكبار السن وكل من تحول ظروفه الصحية دون الوصول إلى مراكز التطعيم، تيسيراً على الجمهور وتشجيع الجميع على تلقي اللقاحات لما لها من أهمية في زيادة نسبة مناعة المجتمع ومحاصرة الفيروس وتضييق فرص انتشاره، مؤكدة أن الهيئة لا تدخر جهداً في توفير أعلى المعايير الصحية في الإمارة لتحقيق أعلى درجات الأمن الصحي والحماية والوقاية للمجتمع، والوصول مع نهاية العام 2021 إلى نسبة تطعيم 100% للفئات المستهدفة كافة.

ويمكن الحصول على التطعيم باللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» عبر الحجز المُسبق.

وستكون ساعات العمل بمراكز التطعيم ضد «كوفيد-19» من الأحد الى الخميس على فترتين: الأولى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً، والثانية من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وتقتصر ساعات العمل أيام الجمعة والسبت على الفترة المسائية، وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان على الفترة الصباحية، فيما ستكون المراكز مغلقة يومي السابع والثامن من مايو المقبل.

ولحصول الفئات المستهدفة على التطعيم يلزم القيام بحجز موعد مُسبق من خلال: تطبيق هيئة الصحة بدبي على الهواتف الذكية (DHA)، أو عبر الرقم المجاني لمركز الاتصال الموحد (800342).

• تخفيض فترة الحصول على التطعيم لمن سبق إصابتهم بفيروس كورونا من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام وفق معايير محددة.

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