ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحيانا، ومائلاً للحرارة نهاراً ورطباً على السواحل صباحا.

وذكر المركز أن الطقس غدا «الأحد» سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا شرقا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الأحد إلى الخميس - إلى أن طقس يوم «الإثنين» يظل صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ونوه إلى أن طقس يوم «الثلاثاء» سيكون صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن يوم «الأربعاء» يشهد طقساً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على المناطق الشرقية بعد الظهر، وارتفاعا في درجات الحرارة، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. أما طقس يوم «الخميس» فسيكون رطباً على السواحل صباحا وصحوا بوجه عام وتظهر السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.