"الصحة": 1.958 إصابة بكورونا و1.545 حالة شفاء و3 وفيات

ابوظبي - سيف اليزيد - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 214,765 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 495,224 حالة. ‌

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة إلى 1,550 حالة. ‌ ‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضا شفاء 1,545 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 478,063 حالة.