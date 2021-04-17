طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:53 والجزر الأول عند الساعة 10:56والجزر الثاني عند الساعة 21:15.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 00:34 والجزر الأول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.