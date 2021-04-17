«دار البر» تقدم 20 مليون درهم تعادل توفير 20 مليون وجبة لصالح حملة «100 مليون وجبة»

الإمارات

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تبرعت «دار البر»، إحدى أولى الجمعيات الخيرية التي تأسست على مستوى الدولة، بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة «100 مليون وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كأكبر حملة لإطعام الطعام في رمضان في 20 دولة عربية وإفريقية وآسيوية. وتعادل قيمة مساهمة دار البر تكلفة المكونات الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد 20 مليون وجبة في المجتمعات الأقل دخلاً ضمن الدول المستفيدة من حملة «100 مليون وجبة» التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من الجمعيات والمنظمات الإنسانية والخيرية في الدول التي تشملها الحملة. تهدف الحملة، التي تقدم الطرود الغذائية التي تحتوي المواد الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات الطعام للمحتاجين والأسر المتعففة في 20 دولة، إلى توفير الدعم الغذائي المباشر للملايين من الفئات الأقل حظاً في آسيا وأفريقيا والعالم العربي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. وأكد محمد سهيل المهيري، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لجمعية دار البر، أن مبادرة الإمارات لتوفير 100 مليون وجبة وإرسالها إلى المحتاجين في المنطقة تجسد التزام دولة الإمارات بقيمها وثوابتها الدينية الإسلامية، تحديداً في رمضان المبارك، شهر الخير والبر والإحسان، والدور الإنساني العظيم لدولة الإمارات، والنهج الخيري الحضاري، الذي تنتهجه الدولة، برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. وشدد المهيري على حرص «دار البر» على المشاركة الفاعلة والحية في المبادرات الإنسانية وحملات الإغاثة الوطنية ومشاريع الخير المشتركة، والتجاوب السريع والنوعي مع مبادرات قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في حقل العمل الخيري والإنساني، سعياً لترجمة قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين في المنطقة والعالم، وإغاثة المنكوبين والمساهمة في تنمية المناطق الأقل حظاً في بقاع الأرض، ولتعزيز الصورة الإنسانية الحضارية المشرقة لدولتنا. وتستند حملة 100 مليون وجبة المتزامنة مع شهر رمضان المبارك؛ شهر التراحم والبر، إلى قيم العطاء والبذل والتكافل المتأصلة لدى أهل ومجتمع الإمارات ومختلف المؤسسات والقطاعات فيها، لتشكل استجابة لمعاناة أكثر من 820 مليون إنسان حول العالم من شكل من أشكال سوء التغذية، منهم 52 مليوناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخفف الأعباء عن المحتاجين والفقراء والمساكين والأسر المتعففة. وتتقاطع أهداف حملة 100 مليون وجبة، والتي تعكس قيم دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية في مد يد العون وإغاثة ودعم المحتاجين والمنكوبين ونشر الخير والتخفيف من تأثيرات الأزمات والكوارث والتحديات والمعاناة للشعوب كافة دون استثناء، مع الركائز التي قامت عليها جمعية دار البر، الساعية في مشاريعها الخيرية والإنسانية إلى تمكين الفئات الأشد حاجة، وتحقيق استدامة العمل الخيري والإنساني وشموليته، وتعزيز قيم التسامح والتعاضد والتضامن الإنساني في مواجهة الأزمات والتحديات. وتفتح الحملة باب المساهمة في جهود إطعام الجوعى للأفراد والمؤسسات من مجتمع الأعمال ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات العمل الخيري داخل الدولة وخارجها لتقديم الدعم من خلال 4 قنوات رئيسية للتبرع هي الموقع الإلكتروني، والحساب المصرفي، ومركز الاتصال، والرسائل النصية. وتتيح حملة «100 مليون وجبة» للجميع التبرع عبر قنوات الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في «بنك دبي الإسلامي»، ورقمه: «AE08 0240 0015 2097 7815 201»، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة «SMS» عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات» داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: [email protected] . وتعتبر جمعية دار البرّ التي تأسست عام 1979 من أولى الجمعيات الخيرية والإنسانية التي قامت في الدولة من أجل إطلاق مشاريع وقفية وخيرية تحقق استدامة العمل الخيري والمجتمعي، وتعزز قيم التسامح وتمكين المرأة ومختلف فئات المجتمع المحتاجة للدعم من خلال مشاريع ومبادرات هادفة لتمكين الأفراد ودعم الأسر وتعزيز التنمية في المجتمعات الأشد حاجة.. ومنذ انطلاقها قبل أكثر من ثلاثة عقود استفاد من مبادرات جمعية دار البر ملايين الأشخاص داخل الدولة وخارجها.