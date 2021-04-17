"طرق دبي" تفتتح مشروع تطوير محور الخوانيج

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم مشروع تطوير محور شارع الخوانيج الذي يتكون من نفق بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وجسر بسعة مسارين في كل اتجاه على تقاطع شارع العمردي مع شارع الامارات باتجاه منطقة العوير.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يُعد محور الخوانيج أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي أنجزتها الهيئة لتعزيز محاور الربط بين إمارتي دبي والشارقة من خلال تطوير الطرق العمودية التي تربط بين شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد وصولا إلى شارع المطار، بهدف استيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية خلال السنوات القادمة.

وأضاف ان محور الخوانيج يسهم في خفض زمن الرحلة من شارع الإمارات إلى شارع الشيخ محمد بن زايد من 25 دقيقة إلى 9 دقائق و خفض زمن الانتظار على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان "دوار الخوانيج" من 330 ثانية إلى 45 ثانية و زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 8000 مركبة في الساعة إلى 16000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي، بعد تحويله من دوار إلى تقاطع سطحي من 120 ثانية إلى 60 ثانية. وأوضح أن المشروع شمل تنفيذ نفق على شارع الخوانيج عند تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 680 متراً، وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية لتأمين نقل حر وآمن للحركة المرورية على شارع الخوانيج، وتطوير الدوار القائم على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي ليصبح تقاطعا محكوما بإشارات ضوئية، وتطوير التقاطع بين شارع العمردي وشارع الإمارات، عبر إنشاء جسر علوي فوق شارع الإمارات باتجاه منطقة العوير بطول 201 متر، وسعة مسارين في كل اتجاه.

ولفت إلى أن العمل جارٍ في تنفيذ جسر للمشاة بالقرب من آرابيان سنتر على شارع الخوانيج، إلى جانب رصف قرابة 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ بعض التحسينات على ثلاثة تقاطعات على شارع الجزائر عبر تحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، إلى جانب الأعمال المتعلقة بالمشروع مثل الإنارة، وتصريف مياه الأمطار، واللوحات المرورية، وتخطيط الطرق، وأعمال الحمايات المتعلقة بسلامة الطريق. يأتي تنفيذ مشروع تطوير محور شارع الخوانيج، بعد إنجاز الهيئة وافتتاح جميع مراحل مشروع تطوير شارع المطار الذي شمل تطوير أربعة تقاطعات، وهي تقاطع الراشدية، وتقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، وتقاطع شارع مراكش مع شارع المطار وتقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء.

وساهم مشروع تطوير شارع المطار في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وخفض زمن الانتظار وحل مشكلة الازدحامات الناتجة عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات، كما يأتي بعد افتتاح محور شارع طرابلس، الذي يربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بطول قرابة 12 كيلومترا، وساهم افتتاحه في تخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس، ورفع مستوى السلامة على طول المحور.