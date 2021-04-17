افتتاح معهد الكرامة لتدريب أصحاب الهمم التابع لـ"التعليم والمعرفة"

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

بحضور أصحاب المعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسارة مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وعلي الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، تم افتتاح معهد الكرامة للتدريب التابع لدائرة التعليم والمعرفة، يهدف المعهد إلى دعم الطلبة أصحاب الهمم من فئة التوحد بعمر 15 سنة فما فوق، وتعزيز استقلاليتهم التعليمية من خلال توفير فرص الوصول إلى خدمات التدريب المهني ضمن ثمانية مسارات تخصصية، إلى جانب تزويدهم بفرص العمل المستقبلية لتمكينهم وضمان استقلاليتهم وقدرتهم على العمل.

ويأتي افتتاح معهد الكرامة للتدريب بحضور المسؤولين الحكوميين، بالتزامن مع احتفاء العالم بشهر أبريل كشهر التوعية بالتوحد، وهي الفعالية السنوية التي تهدف لتعزيز الوعي عالمياً حول التوحد وبناء ثقافة دمج الأفراد من فئة التوحّد ضمن مجتمعاتهم، ودعمهم للوصول إلى كامل إمكانياتهم. وخلال الجولة، تفاعل المسؤولون مع الطلبة المسجلين في المعهد واطلعوا على الورش التدريبية والتجهيزات المتطورة التي يوفرها.

وبعد استقبال الدفعة الأولى من الطلبة في نوفمبر 2020، بدأ طلبة معهد الكرامة للتدريب رحلتهم العملية مع الدورة الأولى من ورش العمل المهنية المصممة خصيصاً لرفع مستويات خبرتهم العملية في العديد من المجالات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة واحتياجاتها المستقبلية من أصحاب الكفاءات والخبرات.