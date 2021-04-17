الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من مواقع احتيالية لجلب العمالة المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من مواقع احتيالية لجلب العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من مواقع إلكترونية احتيالية تدعي جلب العمالة المنزلية بأسعار تنافسية مستخدمين أرقام وحسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لا تعود لهم، وتطلب معلومات أساسية من الضحايا ومبالغ مالية كعربون لحجز العمالة المنزلية غير أنها لا تلتزم بالاتفاق ولا توفر المطلوب وتستولي على أموال الضحايا.

وطالبت شرطة أبوظبي بعدم الثقة في بائعي الوهم الذين ينشؤون شركات وهمية لجلب العمالة المنزلية على شبكة الإنترنت وعبر المواقع الإلكترونية، وانتحال أسماء شركات مشهورة بهدف الإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وناشدت الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه المواقع الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الالكتروني من خلال إيهامهم القدرة على توفير عمالة منزلية مقابل دفع رسوم أو عربون مالي لايرد ولا يتم توفير احتياجاتهم التي تم بناء عليها الاتفاق.

وأوضحت أن هذه الأساليب الاحتيالية تتنوع بأشكال مختلفة وتعتمد على ابتكار أساليب وطرق جديدة للاحتيال على الضحايا، مؤكدة الحرص على تعزيز الوعي لدى الجمهور تجاه مخاطر الاحتيال، وحثهم على طلب احتياجاتهم من المكاتب الرسمية المعتمدة لدى الدولة حتى لا يقعوا ضحايا لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يسعون إلى استغلال أي فرصة للنصب على الناس والاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.

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