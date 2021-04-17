الامارات | شرطة دبي تستقبل 65 نداء استغاثة عبر «أبحر بأمان» منذ إطلاقها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تستقبل 65 نداء استغاثة عبر «أبحر بأمان» منذ إطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مركز شرطة الموانئ العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي: إن «عدد مالكي وقائدي الوسائل البحرية المُسجلين في خدمة تطبيق شرطة دبي «أبحر بأمان» بلغ 3715 شخصاً في كل من منصتي «أبل ستور» و«أندرويد»، كما بلغ عدد نداءات الاستغاثة SOS منذ إطلاق الخدمة 65 نداءً».

وأكد العقيد السويدي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من القائد العام الفريق عبدالله خليفة المري، حريصة على تطوير جميع الخدمات التي تقدمها قطاعات الشرطة بمختلف تخصصاتها بما فيها القطاع البحري، وتوفير أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي «مدينة آمنة» وإسعاد المجتمع.

ولفت إلى أن الخدمة منذ إطلاقها قبل عامين، لاقت إقبالاً كبيراً من رواد البحر ومحبي الرحلات البحرية بجميع أنواعها، نظراً لتوفير خدمة آلية سهلة وموثوقة للاتصال بالنجدة وطلب الاستغاثة، وذلك بعد التسجيل بالخدمة في تطبيق شرطة دبي، وإدخال مخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، وفي حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة، ما عليه سوى الضغط على SOS، لتحدد بعد ذلك شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، موقع المستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته من خلال منصة ذكية في العمليات مرتبطة بالخدمة، وتحوي شاشة تحكم خاصة وخارطة تفاعلية، كما تقوم الخدمة وبشكل تلقائي أيضا بإرسال طلبات استغاثة وتنبيهات عن الرحلات المتأخرة في حال عدم قدرة المستخدم على القيام بذلك.

وأكد رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ المقدم علي النقبي، أن المركز سخر جميع زوارق وآليات الإنقاذ البحري والأمن البحري في مناطق الاختصاص البحري ضمن نقاط التمركز الثمانية، وهي الحمرية، مرفأ ديرة عند حياة ريجنسي، خور دبي عند جسر آل مكتوم، الجسر العائم، الجميرا الأولى ميناء الصيادين 1، جميرا الرابعة ميناء الصيادين 2، وجميرا الخامسة ميناء الصيادين 3 في جميرا أم سقيم، وعين دبي، وذلك لتعزيز سرعة تلبية نداء الاستغاثة ضمن المهام الرئيسية في سرعة الاستجابة للبلاغات البحرية.

وبيّن أن من خصائص الخدمة وميزاتها طلب الاستغاثة البحرية في الحالات الخطرة، وخاصية تتبع الرحلات، وتنبيهات تحذيرية عن الرحلات المتأخرة، وتحديد مناطق الغوص، ومشاركة الرحلات وسرعة الاستجابة، والوصول الدقيق إلى المستغيث وخاصية تحديد نوع الاستغاثة ودرجة خطورتها، وتوفير الاستخدام المجاني والسهل للخرائط البحرية، لافتا إلى نداء الاستغاثةSOS، يمنح الشخص خيارات عدة منها تعرضه لحادث غرق، أو حادث تصادم، أو نقص في الوقود، أو حدوث خلل في الزورق.

وحث المقدم النقبي أصحاب المراكب والسفن واليخوت على الاستفادة من خدمة «أبحر بأمان» من خلال تطبيق شرطة دبي، وإرسال أي ملاحظات أو مقترحات عبر التطبيق، لما له من أهمية بالغة في سرعة الاستجابة مع الحوادث الطارئة، وتقديم كل الخدمات الشرطية لمرتادي البحر، مؤكدا أن الخدمة تضمن تغطية كافة مناطق الاختصاص لمركز شرطة الموانئ وأن 99% من البلاغات الواردة إلى مركز شرطة الموانئ ضمن نطاق التغطية، وأنه يغطي مساحة ثمانية أميال بحرية في العمق و70 ميلاً بحرياً على طول سواحل إمارة دبي.

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