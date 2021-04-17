الامارات | «سكوتر الشرطة المجتمعية» برأس الخيمة لتعزيز الأمن والأمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «سكوتر الشرطة المجتمعية» برأس الخيمة لتعزيز الأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة العميد عبدالله خميس الحديدي، بحضور مدير عام العمليات الشرطية العميد عبدالله علي منخس، المبادرة التي أطلقها مركز شرطة المدينة الشامل بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك والمتمثلة في دراجة «سكوتر» ضمن منطقة اختصاص المركز والتي جاءت بعنوان «سكوتر الشرطة المجتمعية»، وذلك لرصد الظواهر السلبية وحلها بسرعة.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة أن القيادة تحرص في إطار خطتها التطويرية على استحداث خدماتها الموجهة لجمهور المتعاملين بأساليب مبتكرة بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، إضافة لتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالإنابة المقدم يوسف الطنيجي، بأن فريق العمل برئاسة مدير فرع الشرطة المجتمعية بالمركز النقيب حسن العوضي، ضم دراجة سكوتر ضمن عمل المركز والتي ستتواجد عادة في الاحتفالات والمناسبات التي ستقام على أرض الإمارة، حيث سيرتكز عملها في رصد الظواهر السلبية وحلها بالسرعة المطلوبة، فضلاً عن تقديمها للنصائح والإرشادات الواجب الالتزام بها وإتباعها لضمان سلامة الجميع.

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