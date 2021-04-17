الامارات | تغيّر في طقس الأسبوع الأول من رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيّر في طقس الأسبوع الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحيانا على بعض المناطق، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غداً الأحد على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يصبح الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق، منوهاً إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع التدريجي، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الاثنين يظل صحواً إلى غائماً جزئيا بوجه عام، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، بينما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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