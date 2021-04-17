الامارات | محمد بن راشد يطلق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية، إحدى مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللامستحيل لتحفيز السلوك الإيجابي واستثمار الطاقات الإيجابية في المجتمع وتوظيفها في إطار مؤسسي.

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