الامارات | إلغاء غرامات عدم تجديد عقود الإيجار في "عجمان الإعلامية الحرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء غرامات عدم تجديد عقود الإيجار في "عجمان الإعلامية الحرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الاعلامية الحرة قراراً بشأن إلغاء الغرامات المقررة نتيجة عدم تجديد عقود الإيجار للوحدات المستأجرة من قبل المنشآت المرخصة فى المدينة الإعلامية والمستخدمة من قبلها كمقرات للعمل لها داخل المدينة الإعلامية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة حريصة كل الحرص على استمرارية العمل فيها بكل حرفية وبأقصى درجات المهنية وتعمل بشكل دائم على التصدي بكل جدية وحزم لأية تأثيرات سلبية قد تنتج عن أزمة فيروس كورونا /كوفيد ١٩/ على المستثمرين في المدينة ..وذلك بغرض المحافظة على المكتسبات المتحققة للمدينة الإعلامية خلال الفترة الماضية، وتقديم الدعم اللازم لمستثمري المدينة الإعلامية من خلال إطلاق بعض الحوافز للمساهمة فى تخطي آثار هذه الأزمة، وبما يضمن استمرارية أعمال منشآت المدينة الإعلامية.

وأوضحت مدينة عجمان الاعلامية الحرة ان قرار رئيس مجلس الادارة يتضمن إلغاء الغرامات المقررة نتيجة عدم تجديد عقود الإيجار للوحدات التي تستأجرها المنشآت المرخصة فى المدينة الإعلامية والمستخدمة من قبلها كمقرات للعمل داخل المدينة الإعلامية ولفترة محدودة وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال لمستثمري المدينة.

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