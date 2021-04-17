غداً.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث في المدارس الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

يستأنف يوم غد الأحد طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة من الصف الأول لغاية الثاني عشر الدوام المدرسي، إيذاناً بانطلاق الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2020-2021، وانتهاء إجازة الفصل الثالث التي بدأت في 26 مارس الماضي. وسيتابع الطلبة تعليمهم عن بُعد من دون أي تغيير عمّا كان متبعاً في الفصل الدراسي الثاني.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني للحصص الدراسية خلال شهر رمضان للمراحل الدراسية كافة، داعية إلى إيقاف جميع مواد الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان، والالتزام بالتوقيت الزمني للحصص الدراسية.

وحدد الجدول الزمني للحلقة الأولى الدوام المدرسي، بواقع 3 ساعات، حيث تبدأ الحصص من الساعة 9 حتى 12 ظهراً، بواقع خمس حصص دراسية، محددة عدد الحصص الأسبوعية بـ 25 حصة، زمن كل حصة 30 دقيقة، والإبقاء على خمس دقائق استراحة بين الحصص.

ويمتد دوام طلبة الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية إلى أربع ساعات لليوم المدرسي، بواقع 6 حصص دراسية يومية تبدأ من 9 صباحاً لغاية 1:05 ظهراً، بواقع 30 حصة أسبوعية مدة كل منها 35 دقيقة، مع وقت استراحة 5 دقائق. أما اليوم الدراسي لمرحلة رياض الأطفال، فلا يتعدى الساعتين يومياً من من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التزام المعلمين وكوادر الإداريين والكوادر الفنية فيها إلى إجراء مسحة الأنف الدورية «PCR»، للمصابين والمخالطين، والذين تلقوا اللقاح، وإدخال النتائج بصورة دورية على الرابط الإلكتروني لتجنب تطبيق البنود الجزائية المحددة سلفاً.

وأكدت أن على الموظف المصاب بـ«كورونا» والمخالط، اتباع الآلية المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية، فإذا كان المخالط قد تلقى جرعتين من اللقاح فتكون فترة الحجر الصحي وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية في الدولة مع استمرارية عمله عن بُعد. وإن لم يكن الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من اللقاح عندها تخصم فترة الحجر الصحي من إجازاته السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعتبر إجازة من دون راتب مع التزام الموظف بتأدية مهام عمله عن بُعد أثناء فترة الحجر الصحي المقررة.

ولفتت أنه يتوجب على الرؤساء المباشرين متابعة مدى التزام موظفيهم بتطبيق الإجراءات على أن تطبق الجزاءات المعتمدة على الموظف غير الملتزم، والتي تتراوح بين لفت نظر، وإنذار خطي، وخصم من الراتب.

كما انتهى عدد من المدارس الحكومية من توزيع كتب الفصل الدراسي الثالث معقمة على ذوي الطلبة. وتمت عملية توزيع الكتب وفق الإجراءات الاحترازية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تتضمن تسليم الكتب لأولياء أمور الطلبة الذين حضروا إلى المدارس وفق مواعيد محددة مسبقاً، ويتم تسلمها من قبل شخص واحد من أفراد العائلة، مع مراعاة التباعد الجسدي في المدرسة. وستكمل مدارس أخرى عمليات توزيع الكتب خلال الأسبوع الأول من الفصل الثالث للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسلم كتبهم بعد.