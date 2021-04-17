الامارات | مصلون يخالفون الإجراءات الاحترازية في المساجد

شكرا لقرائتكم خبر عن مصلون يخالفون الإجراءات الاحترازية في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصلون إنهم لاحظوا وجود تجاوزات للإجراءات الاحترازية، يرتكبها البعض خلال صلاة العشاء والتراويح، أبرزها عدم جلب سجادة خاصة، وحدوث ازدحام أمام باب المسجد، ونزع الكمامة أثناء الصلاة.

وأكد الواعظ في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، الدكتور سالم الدوبي، لـ«الإمارات اليوم»، التعميم على المصلين في كل صلاة بعدم نزع الكمامة منذ دخول المسجد حتى انتهاء الصلاة، تجنباً للإحراج وحفاظاً على سلامة الجميع. كما أكد إطلاق مبادرات توعية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها داخل المساجد.

وتابع أن على المصلي، وهو يؤدي عباداته خلال شهر رمضان، المحافظة على سلامة الآخرين، وعدم التسبب في إضرارهم صحياً، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وإحضار سجادة صلاة خاصة.

وأكد وجود موظفين في كل مسجد للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

وأفاد بأن حكومة الشارقة خصصت مبلغاً مالياً لتوفير سجادات الصلاة لمن يحتاجها، أو لم يستطع إحضارها لأي سبب.

وذكر أن الدائرة أصدرت تعميماً بضرورة التقيد بإجراءات محددة في مساجد الإمارة طوال شهر رمضان، تشمل عدم السماح بتقديم وتوزيع المشروبات ووجبات الإفطار في المساجد والساحات الخارجية، واستمرار تعليق الدروس والمحاضرات، واستمرار إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية من دورات المياه وأماكن الوضوء وسقيا الماء، وإغلاق المساجد بعد صلاة العشاء مباشرة، وعدم السماح بالجلوس أو الاعتكاف فيها، وعدم السماح بدخول المرضى أو المخالطين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتجنب المصافحة والتزاحم عند المداخل، وإحضار سجادة صلاة والالتزام بالكمامة طوال فترة الصلاة.

وبين أن من ضمن الإجراءات الواجب التقيد بها قراءة القرآن من المصحف الشخصي أو عبر الأجهزة الذكية، والتعاون مع الإمام واستشعار المسؤولية المجتمعية في تطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا.

وذكر أن هناك خمسة تعليمات خاصة بصلاة العشاء والتراويح يجب على المساجد الالتزام بها، هي ألا تزيد مدة صلاة العشاء مع صلاة التراويح على 30 دقيقة، وإقامة صلاة التراويح مع الشفع والوتر 11 ركعة، والشروع في صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة دون انتظار لصلاة سنة العشاء، والاقتصار في القراءة بكل ركعة بما لا يزيد على سطرين أو قصار السور، وتخفيف دعاء الوتر بحيث لا يتجاوز دقيقتين.

دوريات مرورية

أكدت شرطة الشارقة التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة لتنفيذ إجراءات تضمن التزام المصلين بالاشتراطات الصحية، لافتة إلى أن وجود الدوريات المرورية أمام المساجد، خلال أداء الصلوات، يهدف إلى التعامل مع التجاوزات ورصد الملاحظات ووضع الحلول المناسبة لها وتوعية الجمهور بأهمية الالتزام.

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